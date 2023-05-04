andromedian

Веб-разработка, адаптация, вёрстка

Приветствую, я начинающий фрилансер, работаю с веб-разработкой и вёрсткой.

Выбирая меня вы получите:

1). Моментальную обратную связь. Пишите в telegram, на email, не стесняйтесь. Отвечу с учётом разницы часовых поясов(МСК+0), спать всё таки тоже нужно.

2). Гарантию на получение вашего заказа(не потеряюсь в пространстве и времени с деньгами, не отправив вам заказ).

3). Гарантию на вёрстку. То есть в течение недели после получения вами готовой вёрстки, я бесплатно и вне очереди исправлю свои ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.