Профессиональная раскрутка сайтов всего 50$ в месяц. Если Вы заинтересовались, обращайтесь.

Профессиональная раскрутка Вашего сайта. Мы занимаемся Seo-оптимизацией на протяжении нескольких лет. Мы подвигаем сайты по доступной цене и работаем на совесть. Все наши клиенты всегда остаются довольными, поскольку мы тщательно работаем над каждым клиентом. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы предоставляем вес комплекс сео услуг:

1)Составление семантического ядра

2)Оптимизация контента

3)Работа с мета-тегами

4)Работа с файлом robots.txt

5)Создание карты сайта (sitemap.xml)

6)Внутренняя перелинковка страниц

7)Юзабилити и интерфейс

8)Выбор посадочных страниц

9)Написание уникальных текстов

10)Регистрация в Google Webmaster и Яндекс.Метрика

11)Адреса и карты

12)Внешнее ссылочное ранжирование

13)Регистрация в каталогах

14)Анализ сайтов конкурентов

15)Закупка ссылочной массы

16) настройка Google и яндекс рекламы по вашему усмотрению

Если Вы заинтересовались, обращайтесь.