andru0045

Андрей Любимов andru0045

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональная раскрутка сайтов всего 50$ в месяц. Если Вы заинтересовались, обращайтесь.

Профессиональная раскрутка Вашего сайта. Мы занимаемся Seo-оптимизацией на протяжении нескольких лет. Мы подвигаем сайты по доступной цене и работаем на совесть. Все наши клиенты всегда остаются довольными, поскольку мы тщательно работаем над каждым клиентом. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы предоставляем вес комплекс сео услуг:

1)Составление семантического ядра 

2)Оптимизация контента 

3)Работа с мета-тегами 

4)Работа с файлом robots.txt 

5)Создание карты сайта (sitemap.xml) 

6)Внутренняя перелинковка страниц 

7)Юзабилити и интерфейс 

8)Выбор посадочных страниц 

9)Написание уникальных текстов 

10)Регистрация в Google Webmaster и Яндекс.Метрика 

11)Адреса и карты 

12)Внешнее ссылочное ранжирование 

13)Регистрация в каталогах 

14)Анализ сайтов конкурентов 

15)Закупка ссылочной массы

16) настройка Google и яндекс рекламы по вашему усмотрению

Если Вы заинтересовались, обращайтесь.

Поисковые системы (SEO)
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от $50
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