Профессиональная раскрутка Вашего сайта. Мы занимаемся Seo-оптимизацией на протяжении нескольких лет. Мы подвигаем сайты по доступной цене и работаем на совесть. Все наши клиенты всегда остаются довольными, поскольку мы тщательно работаем над каждым клиентом. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы предоставляем вес комплекс сео услуг:
1)Составление семантического ядра
2)Оптимизация контента
3)Работа с мета-тегами
4)Работа с файлом robots.txt
5)Создание карты сайта (sitemap.xml)
6)Внутренняя перелинковка страниц
7)Юзабилити и интерфейс
8)Выбор посадочных страниц
9)Написание уникальных текстов
10)Регистрация в Google Webmaster и Яндекс.Метрика
11)Адреса и карты
12)Внешнее ссылочное ранжирование
13)Регистрация в каталогах
14)Анализ сайтов конкурентов
15)Закупка ссылочной массы
16) настройка Google и яндекс рекламы по вашему усмотрению
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