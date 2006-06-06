$150
Необходим удаленный веб-дизайнер для регулярных разовых заказов. Оплата - от $100 до $300 за один сайт (разработка дизайн-проекта). Приветствуется умение рисовать. Наличие портфолио обязательно.
Дизайн сайтов35 заявок
Закрыт
17 лет назад
Разработка сайтов для среднего и малого бизнеса.
Подробности на сайте www.axweb.ru
Необходим удаленный веб-дизайнер для регулярных разовых заказов. Оплата - от $100 до $300 за один сайт (разработка дизайн-проекта). Приветствуется умение рисовать. Наличие портфолио обязательно.
Мне необходим веб-дизайнер (именно дизайнер!) для удаленной работы. Оплата за каждый отдельный заказ, от $50 жо $400. Меня интересует только одно - качественная работа, а потому спрашиваю только портфолио. В портфолио должно быть не менее пяти ...