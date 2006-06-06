andrusx

Гость andrusx

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Разработка сайтов для среднего и малого бизнеса.

Подробности на сайте www.axweb.ru

  • Веб-дизайнер

    $150

    Необходим удаленный веб-дизайнер для регулярных разовых заказов. Оплата - от $100 до $300 за один сайт (разработка дизайн-проекта). Приветствуется умение рисовать. Наличие портфолио обязательно.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется удаленный веб-дизайнер

    $250

    Мне необходим веб-дизайнер (именно дизайнер!) для удаленной работы. Оплата за каждый отдельный заказ, от $50 жо $400. Меня интересует только одно - качественная работа, а потому спрашиваю только портфолио. В портфолио должно быть не менее пяти ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад