Мне необходим веб-дизайнер (именно дизайнер!) для удаленной работы. Оплата за каждый отдельный заказ, от $50 жо $400. Меня интересует только одно - качественная работа, а потому спрашиваю только портфолио. В портфолио должно быть не менее пяти ...