Програмую на delphi, VBA, СУБД.
Создание сатов, web-дизайна, верстка, наполнение сайта.
Ручна верстка.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Работа была выполнена Быстро и качественно. Были учтены дополнительные пожелания. Связь держалась очень оперативно. В общении вежлив. В расценках скромен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$30
10 баллов
17 лет назад
Сделал быстро и качественно, то, что требовалось. Впечатление осталось глубоко положительное, рекомендую обращаться к данному фрилансеру.