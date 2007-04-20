andryha

Андрій Гульпа andryha

 
40 летУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Програмую на delphi, VBA, СУБД.

Создание сатов, web-дизайна, верстка, наполнение сайта.

Ручна верстка.

E-mail: [email protected]

Delphi
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Отзывы заказчиков
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Требуется найти продажу товара в Украине
Работа была выполнена Быстро и качественно. Были учтены дополнительные пожелания. Связь держалась очень оперативно. В общении вежлив. В расценках скромен.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
thistle
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Курсовая работа по информатике
Сделал быстро и качественно, то, что требовалось. Впечатление осталось глубоко положительное, рекомендую обращаться к данному фрилансеру.