Frontend-developer

Портфолио

Более 5 лет – опыт работы в веб-разработке: продажи и управление проектами.

5 лет – frontend/wordpress

Владею - HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery и Twitter Bootstrap, могу использовать Git, SASS, Gulp и Webpack. Имею практический опыт работы с WordPress, Magento 2 и Angular 9 ^. Знаю хорошо React JS и есть базовые знания AngularJS, Vue JS, Node JS, PHP, MySQL. Дружу с Linux.

Есть опыт разработки: предпроектной документации (анализ рынка, уникальные торговые предложения, коммерческие предложения), юридической документации (договора, пользовательские соглашения и т.п.), проектирования в Axure, написания Технических заданий.

Ранее: 5 лет опыт работы в департаменте развития и юридического сопровождения производителя нефтегазового оборудования для нефтегазовой отрасли.