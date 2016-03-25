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Андрей Онищенко
andyboss15
andyboss15
42 года
Украина
/
Харьков
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выполнение чертежей любой сложности, 3d моделирование
Отзывы заказчиков
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Алексей Смагин
Prepod2000
48 лет
Россия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
(-2)
$30
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по теплотехнике
Спасибо за работу
Ответственный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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