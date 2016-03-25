andyboss15

Андрей Онищенко andyboss15

 
42 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Выполнение чертежей любой сложности, 3d моделирование
Отзывы заказчиков
Prepod2000
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Курсовая по теплотехнике
Спасибо за работу
Ответственный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв