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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Отлично сработались)
$50
10 баллов
12 лет назад
Аня великолепный копирайтер и надежный исполнитель. Сотрудничаем уже больше месяца. За этот раз ни разу не подвела. Очень ответственная, исполнительная, пунктуальная. На момент написания отзыва - лучший копирайтер с которым приходилось иметь дело. Спасибо!!!
Ответный отзыв
Александр, замечательный заказчик! Знает что хочет получить в конечном итоге, четко ставит задачи, оплата моментальная!! Мало того с ним приятно общаться как с человеком, он грамотный и вежливый!! Хотелось бы порекомендовать всем, но боюсь, что сама без работы останусь, а такого заказчика еще поискать надо!!! Максимальная оценка 10 баллов!!!
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
нет рейтинга