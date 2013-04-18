Александр, замечательный заказчик! Знает что хочет получить в конечном итоге, четко ставит задачи, оплата моментальная!! Мало того с ним приятно общаться как с человеком, он грамотный и вежливый!! Хотелось бы порекомендовать всем, но боюсь, что сама без работы останусь, а такого заказчика еще поискать надо!!! Максимальная оценка 10 баллов!!!