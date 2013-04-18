anechka_4_87

Анна anechka_4_87

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель для создания страниц и нап-ния текстов
Работа выполнена качественно и в срок
Отлично сработались)
Ответный отзыв
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей
Аня великолепный копирайтер и надежный исполнитель. Сотрудничаем уже больше месяца. За этот раз ни разу не подвела. Очень ответственная, исполнительная, пунктуальная. На момент написания отзыва - лучший копирайтер с которым приходилось иметь дело. Спасибо!!!
Александр, замечательный заказчик! Знает что хочет получить в конечном итоге, четко ставит задачи, оплата моментальная!! Мало того с ним приятно общаться как с человеком, он грамотный и вежливый!! Хотелось бы порекомендовать всем, но боюсь, что сама без работы останусь, а такого заказчика еще поискать надо!!! Максимальная оценка 10 баллов!!!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
нет рейтинга