anemtsova2tmeu

Дизайнер презентаций в PowerPoint

Здравствуйте,меня зовут Альмира. Да, я только начинающий дизайнер, но я прилагаю все усилия и способности , чтобы выполнить заказ в срок и сделать его привлекательным не только для заказчика, но и для конечной аудитории.

Буду рада принять участие в вашем проекте, могу пройти тестовое задание, чтобы вы убедились не только в моей компетенции, но и моей пунктуальности.

Часть моих работ:

https://1drv.ms/u/s!AhX5qcw_oGfHiCh