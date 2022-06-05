aneshevarabbiya

Перепечатка текста

Перепечатка текстов , которая включает в себя : печать текста с отсканированных документов ; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов , сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ . Вывод информации с картинок , аудио , видео , и других ИСТОЧНИКОВ .

При сотрудничестве со мной вы получите : вежливое и комфортное общение , быстрый и продуктивный рабочий процесс , выполнение всех работ в сроки . B Прислать мне файп на почту . Сообщить о своих требованиях . Если есть пожелания по поводу оформления текста , также можете высказать их .