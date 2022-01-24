angeekoroleva

Ангелина Королева angeekoroleva

 
33 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер

Качественный контент для вашего сайта в кратчайшие сроки!

Опыт работы: MODX, OpenCart, WordPress, олх, пром юа и др.

  • Добавление товаров в интернет-магазины
  • Работа с фильтрами
  • Добавление, написание сео тексов
  • Подбор ключевых слов
  • Создание уникальных фото товаров с вашим логотипом
  • Редактирование/ретушь фото
  • Работа с парсингом и распределением товаров по категориям
  • Создание новых разделов на сайте
Работала по следующим тематикам: электроника, техника, одежда, аксессуары, парфюмерия, косметика.

Есть опыт:

- настройка тем на WordPress;

- обработка фото;

- монтаж видео.

WordPressOpenCartMODX
Наполнение сайтов
нет отзывов
$20/час
от 1 дня
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