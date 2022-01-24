Ангелина Королева angeekorolevaangeekoroleva
33 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер
Качественный контент для вашего сайта в кратчайшие сроки!
Опыт работы: MODX, OpenCart, WordPress, олх, пром юа и др.
- Добавление товаров в интернет-магазины
- Работа с фильтрами
- Добавление, написание сео тексов
- Подбор ключевых слов
- Создание уникальных фото товаров с вашим логотипом
- Редактирование/ретушь фото
- Работа с парсингом и распределением товаров по категориям
- Создание новых разделов на сайте
Есть опыт:
- настройка тем на WordPress;
- обработка фото;
- монтаж видео.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$20/час
от 1 дня
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