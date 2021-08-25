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Ангелина
angel00025
angel00025
21 год
Россия
/
Екатеринбург
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер
Разработка логотипов, гайдов , визиток, макетов наклеек и многое другое
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Логотив для компании по производству свечей
32 просмотра
Логотип салона красоты
43 просмотра
Сертификат об окончании курсов
29 просмотров
Логотип салона красоты
30 просмотров
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