Seo специалист

1. Работа с ссылочной массой для вывода в топ по позициям Яндекс, Гугл

2. Постинг по форумам + прогон по профилям + коменты в гостевые и блоги + микс базы: доски, каталоги и прочее. На выходе получаем Тиц, ПР, беклинки, повышение в выдаче по запросам на анкорах и трафик с ПС.

В заголовках и тексте используется вариативность для уникализации текста каждого поста-пример вариативности для уникализации текста - {привет|хай|хеллоу|превед|прифф} как дела?

В зависимости от объема постинг растягивается по времени!

- 30к (без растяжки,постинг)

- 100к (растяжка на 2 недели, постинг)

- 200к (растяжка на 1 месяц, постинг + бонусом профили+коменты)

- полный комплекс 500к (растяжка на 2 месяца, постинг + профили + коменты в блоги и гостевые + микс базы)

- по всему что есть 800к+ (растяжка на 3-4 месяца, постинг + профили + коменты в блоги и гостевые + микс базы)