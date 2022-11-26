angelina1m

Ангелина Милованова angelina1m

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Графический дизайнер,

Разработка логотипов

Брендинг и создание фирменного стиля

Создание дизайна рекламы

Разработка дизайна для газет, книг, журналов

Дизайн банеров

В основном работаю в винтажном стиле,в минимализме,олд скуле,рисую все своими руками,но так же не отказываюсь от других стилей

Портфолио