Графический дизайнер

Графический дизайнер,

Разработка логотипов

Брендинг и создание фирменного стиля

Создание дизайна рекламы

Разработка дизайна для газет, книг, журналов

Дизайн банеров

В основном работаю в винтажном стиле,в минимализме,олд скуле,рисую все своими руками,но так же не отказываюсь от других стилей