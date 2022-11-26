Графический дизайнер
Графический дизайнер,
Разработка логотипов
Брендинг и создание фирменного стиля
Создание дизайна рекламы
Разработка дизайна для газет, книг, журналов
Дизайн банеров
В основном работаю в винтажном стиле,в минимализме,олд скуле,рисую все своими руками,но так же не отказываюсь от других стилей
Портфолио
- Логотип для магазина "Prosto Devais"8 просмотров
- Лого14 просмотров
- Логотип21 просмотр
- Логотип17 просмотров
- Логотип23 просмотра
- Логотип10 просмотров
- Стикер(есть без фона)8 просмотров
- Стикер(есть без фона)22 просмотра
- Лого "Milk"8 просмотров
- Лого "бачинка"9 просмотров