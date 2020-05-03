Добрый день! Если вы искали специалиста по созданию сайтов, то вы зашли по адресу. Я смогу разработать и поднять конверсию вашего сайта.

Совершено бесплатно я разработаю первый экран вашего сайта.

Плюсы работать со мной

В течение всего процесса создания сайта мы поддерживаем связь

Вы просматриваете и утверждаете каждый этап

Индивидуальный подход к каждому клиенту и к его проекту

Что входит в стоимость?

1. Анализ конкурентов

2. Анализ целевой аудитории

3. Сбор смыслов

4. Функционирующий сайт на Tilda(без водного знака)

5. Подключение дополнительного функционала

Стоимость готового лендинга - зависит от сложности проекта.

Сроки выполнения зависят от сложности заказа.