Добрый день! Если вы искали специалиста по созданию сайтов, то вы зашли по адресу. Я смогу разработать и поднять конверсию вашего сайта.
Совершено бесплатно я разработаю первый экран вашего сайта.
Плюсы работать со мной
В течение всего процесса создания сайта мы поддерживаем связь
Вы просматриваете и утверждаете каждый этап
Индивидуальный подход к каждому клиенту и к его проекту
Что входит в стоимость?
1. Анализ конкурентов
2. Анализ целевой аудитории
3. Сбор смыслов
4. Функционирующий сайт на Tilda(без водного знака)
5. Подключение дополнительного функционала
Стоимость готового лендинга - зависит от сложности проекта.
Сроки выполнения зависят от сложности заказа.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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