anghelinamaxim13

Ангелина anghelinamaxim13anghelinamaxim13
20 летМолдова/Тирасполь
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Готова сотрудничать и выполнять качественно предоставленные вами задания.
Меня зовут Ангелина,мне 17 лет.
- Готова вкладывать все свои силы и навыки для создания хорошей работы, на основе честной сделки.
- Времени много и поэтому смогу выполнить любую работу в короткие сроки.
- Со всей серьёзностью и ответственностью отнесусь к работе.
- Жду ваших заявок и гарантирую честный труд с большим старанием!