anghelinamaxim13

Ангелина anghelinamaxim13

 
20 летМолдова/Тирасполь
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Готова сотрудничать и выполнять качественно предоставленные вами задания.

Меня зовут Ангелина,мне 17 лет.

  • Готова вкладывать все свои силы и навыки для создания хорошей работы, на основе честной сделки.
  • Времени много и поэтому смогу выполнить любую работу в короткие сроки.
  • Со всей серьёзностью и ответственностью отнесусь к работе.
  • Жду ваших заявок и гарантирую честный труд с большим старанием!