Анна | Веб-дизайнер
Привет!
Меня зовут Аня, мне 21 год. Занимаюсь веб-дизайном, постоянно улучшаю свои знания и навыки, очень много вкладываюсь в свое обучение, сейчас прохожу курс от Логомашины.
Работаю в Figma, Photoshop и Illustrator.
Создам для Вас дизайн лендингов, многостраничных сайтов/интернет-магазинов, а также карточек товаров для маркетплейсов.
С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для винного клуба Mine Wineнет просмотров
- Лонгрид "Кит 52 Герца"1 просмотр
- Лендинг для фотографа2 просмотра
- Сайт для бургерной Holly Cheese3 просмотра
- Интернет-магазин косметических товаров3 просмотра
- Инфографика для маркетплейсов1 просмотр
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
- Инфографика для маректплейсов1 просмотр
Дизайн сайтов
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