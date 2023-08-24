Анна | Веб-дизайнер

Привет!

Меня зовут Аня, мне 21 год. Занимаюсь веб-дизайном, постоянно улучшаю свои знания и навыки, очень много вкладываюсь в свое обучение, сейчас прохожу курс от Логомашины.

Работаю в Figma, Photoshop и Illustrator.

Создам для Вас дизайн лендингов, многостраничных сайтов/интернет-магазинов, а также карточек товаров для маркетплейсов.

С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы.