В существующий скрипт необходимо добавить дополнительные опции и отредактировать существующие. Просьба заявки оставлять тех кто свободен и будет онлайн в ближайшие 2 дня (суб, вскр) - редактирование меню пользователя и админки - интеграция скрипта оплаты Задание в личку.