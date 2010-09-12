-интергрировать форму оплаты (скрипт) -добавить опции вывода в админке и меню пользователя -добавить дополнительные функции в меню пользователей ТЗ в личку
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Отредактировать код - создать форму произвольного платежа для системы Liqpay (работы минут на 15). Срочно.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
В существующий скрипт необходимо добавить дополнительные опции и отредактировать существующие. Просьба заявки оставлять тех кто свободен и будет онлайн в ближайшие 2 дня (суб, вскр) - редактирование меню пользователя и админки - интеграция скрипта оплаты Задание в личку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
1. Необходима система заказов аналогичная ebaytoday.ru упрощенная версия оставляйте контакты и стоимость - Регистрация и профиль пользователя - Форма заказа - Форма оплаты упрощенная - Внутренняя почта 2. Если имеются готовые варианты - рассмотрюВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад