Приветствую! Меня зовут Ольга. Мне 30 лет.
Имею высшее образование по специальности информационный аналитик, переводчик. Окончила факультет "Международных отношений" в направлении "Международная информация".
В наличии большой опыт работы с текстами, таблицами и картами.
Долгое время работала "вживую" с клиентами, помогала в написании курсовых и контрольных работ, рефератов для студентов. Продолжаю заниматься саморазвитием.
Предлагаю свою услуги в области копирайтинга, рерайтинга, контент-менеджмента и всего, что связано с текстами и таблицами. Активно занимаюсь транскрибацией видео и адио. Также выполню русско-украинский и украинско-русский перевод.
Гарантирую ответственный подход к работе и своевременность выполнения заказа!
Мои кошельки:
WMR R041275186554
WMZ Z809062996205
Либо безопасный платёж через сайт.
Буду рада знакомству и плодотворному сотрудничеству!