anishchenko_ol

Ольга anishchenko_ol

 
33 годаУкраина/Антрацит
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Информационный аналитик, копирайтер, рерайтер

﻿Приветствую! Меня зовут Ольга. Мне 30 лет.

﻿Имею высшее образование по специальности информационный аналитик, переводчик. Окончила факультет "Международных отношений" в направлении "Международная информация".

В наличии большой опыт работы с текстами, таблицами и картами.

﻿Долгое время работала "вживую" с клиентами, помогала в написании курсовых и контрольных работ, рефератов для студентов. Продолжаю заниматься саморазвитием.

﻿Предлагаю свою услуги в области копирайтинга, рерайтинга, контент-менеджмента и всего, что связано с текстами и таблицами. Активно занимаюсь транскрибацией видео и адио. Также выполню русско-украинский и украинско-русский перевод.

﻿Гарантирую ответственный подход к работе и своевременность выполнения заказа!

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﻿Мои кошельки:

﻿WMR R041275186554

﻿WMZ Z809062996205

﻿Либо безопасный платёж через сайт.

﻿Буду рада знакомству и плодотворному сотрудничеству!

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nutten
41 годСербия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
9 баллов
3 года назад
Расшифровка лекции
Ольга выполнила все качественно и в срок. Рекомендую исполнителя.
Хороший заказчик. Приятно было сотрудничать. Рекомендую)
Ответный отзыв
zubareva_ru
Кати 
28 летТаиланд
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$6
10 баллов
3 года назад
Расшифровка текста с аудио
Все отлично! Рекоммендую
Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв