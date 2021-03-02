Информационный аналитик, копирайтер, рерайтер

﻿Приветствую! Меня зовут Ольга. Мне 30 лет.

﻿Имею высшее образование по специальности информационный аналитик, переводчик. Окончила факультет "Международных отношений" в направлении "Международная информация".

В наличии большой опыт работы с текстами, таблицами и картами.

﻿Долгое время работала "вживую" с клиентами, помогала в написании курсовых и контрольных работ, рефератов для студентов. Продолжаю заниматься саморазвитием.

﻿Предлагаю свою услуги в области копирайтинга, рерайтинга, контент-менеджмента и всего, что связано с текстами и таблицами. Активно занимаюсь транскрибацией видео и адио. Также выполню русско-украинский и украинско-русский перевод.

﻿Гарантирую ответственный подход к работе и своевременность выполнения заказа!

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﻿Мои кошельки:

﻿WMR R041275186554

﻿WMZ Z809062996205

﻿Либо безопасный платёж через сайт.

﻿Буду рада знакомству и плодотворному сотрудничеству!

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