Продвижение Вашего бизнеса в социальных сетях

* Бесплатный обзор вашей группы/паблика/страницы, с полным описанием и рекомендациями

* Разработка стратегии SMM ПРОДВИЖЕНИЯ - определение целевой аудитории и изучение ее интересов, поведения, привлечение

* Анализ деятельности конкурентов и адаптация эффективных методов к вашим проектам

* Оформление групп в социальных сетях (аватар, создание меню, вики-разметка и тд) Создание каталога товаров, услуг.

* Разработка стратегии и контент плана

Ведение сообществ, копирайт, постинг от 50 постов в месяц(развлекательного и продающего характера)

чистка от спама

* Настройка Таргетированой рекламы

показывает рекламу только вашей целевой аудитории, возможность показа по Конкурентам, Интересам, Геолокации (до 150 фильтров)

* Администрирование, модерация вашей группы ВК:

Ежедневный постинг, добавление подписчиков, создание активности в группе(лайки,

репосты/комментарии), удаление спама, общение с клиентами.

* Составление необходимых текстов (о компании, как заказать, условия сотрудничества, контакты, отзывы и т.д.)

* Обновление аватара или обложки. Установка кликабельного меню или меню лендинг, помощь с правильным названием и логотипом

* Поиск фото, видеоматериалов по вашей теме

* Создание обсуждений, альбомов, товаров, отзывов