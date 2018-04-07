* Бесплатный обзор вашей группы/паблика/страницы, с полным описанием и рекомендациями
* Разработка стратегии SMM ПРОДВИЖЕНИЯ - определение целевой аудитории и изучение ее интересов, поведения, привлечение
* Анализ деятельности конкурентов и адаптация эффективных методов к вашим проектам
* Оформление групп в социальных сетях (аватар, создание меню, вики-разметка и тд) Создание каталога товаров, услуг.
* Разработка стратегии и контент плана
Ведение сообществ, копирайт, постинг от 50 постов в месяц(развлекательного и продающего характера)
чистка от спама
* Настройка Таргетированой рекламы
показывает рекламу только вашей целевой аудитории, возможность показа по Конкурентам, Интересам, Геолокации (до 150 фильтров)
* Администрирование, модерация вашей группы ВК:
Ежедневный постинг, добавление подписчиков, создание активности в группе(лайки,
репосты/комментарии), удаление спама, общение с клиентами.
* Составление необходимых текстов (о компании, как заказать, условия сотрудничества, контакты, отзывы и т.д.)
* Обновление аватара или обложки. Установка кликабельного меню или меню лендинг, помощь с правильным названием и логотипом
* Поиск фото, видеоматериалов по вашей теме
* Создание обсуждений, альбомов, товаров, отзывов