anjelikavetisya

Детали работы:
Привет))) Я здесь, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь!
У меня 3-летний опыт работы в области графического дизайна. В настоящее время я работаю в компании графическим дизайнером. Основные причины меня нанять:
# У меня трехлетний опыт работы, и я являюсь профессионалом с самым высоким рейтингом:
# Каждый заказ, который я делаю, я уделяю особое внимание деталям и выполняю работу как можно быстрее:
# Я быстрый, солидный, могу работать с любым клиентом на выгодных условиях:
#Я люблю то, что я делаю.
Думаю, это главная причина успеха всех проектов: Думаю вам будет приятно:
Я очень хорошо разбираюсь в: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw
Вы можете увидеть некоторые из моих работ по этой ссылке https://www.behance.net/anjelikavetisy