anjelikavetisya

Графически дизайнер

Детали работы:

Привет))) Я здесь, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь!

У меня 3-летний опыт работы в области графического дизайна. В настоящее время я работаю в компании графическим дизайнером. Основные причины меня нанять:

# У меня трехлетний опыт работы, и я являюсь профессионалом с самым высоким рейтингом:

# Каждый заказ, который я делаю, я уделяю особое внимание деталям и выполняю работу как можно быстрее:

# Я быстрый, солидный, могу работать с любым клиентом на выгодных условиях:

#Я люблю то, что я делаю.

Думаю, это главная причина успеха всех проектов: Думаю вам будет приятно:

Я очень хорошо разбираюсь в: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw

Вы можете увидеть некоторые из моих работ по этой ссылке https://www.behance.net/anjelikavetisy