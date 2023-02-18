anklbna

Анна anklbna

 
25 летГермания/Ахен
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Копирайтер, переводчик

Общий стаж работы — 4 года.

Образование:
СПО: Информационная безопасность автоматизированных систем.

Бакалавр (в процессе): современный перевод и переводоведение.

Письменные навыки:

  • мастер письма на русском языке, пишу грамотные тексты и соблюдаю пунктуацию

  • создание контента для социальных сетей

  • создание контент планов

  • умение работать с большими объемами информации

  • написание и проверка статей и презентаций

  • корректировка текстов для социальных сетей

Навыки в IT:

  • опыт работы в сфере ed-tech

  • создание и наполнение сайтов на tilda

  • написание технической документации

  • перевод технической документации с русского на английский язык, а также медицинский и юридический перевод

  • работа с базами данных

Знание языков:

Русский — родной

Английский — B2-C1

Немецкий и итальянский — А1-А2

Также владею:

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Adobe Photoshop Lightroom / Adobe Lightroom

  • Procreate

TildaIllustratorPhotoshop