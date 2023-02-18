Общий стаж работы — 4 года.
Образование:
СПО: Информационная безопасность автоматизированных систем.
Бакалавр (в процессе): современный перевод и переводоведение.
Письменные навыки:
мастер письма на русском языке, пишу грамотные тексты и соблюдаю пунктуацию
создание контента для социальных сетей
создание контент планов
умение работать с большими объемами информации
написание и проверка статей и презентаций
корректировка текстов для социальных сетей
Навыки в IT:
опыт работы в сфере ed-tech
создание и наполнение сайтов на tilda
написание технической документации
перевод технической документации с русского на английский язык, а также медицинский и юридический перевод
работа с базами данных
Знание языков:
Русский — родной
Английский — B2-C1
Немецкий и итальянский — А1-А2
Также владею:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Lightroom / Adobe Lightroom
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