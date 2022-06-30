Только качественно и в срок.
Обо мнеЗнания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
Адаптивная верстка / резиновая верстка.
Bootstrap 3.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Гарантия на верстку 2 нед.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
WebMoney (WMZ, WMR).
Яндекс Деньги.
QIWI кошелек
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