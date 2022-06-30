Только качественно и в срок.

Обо мне

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Адаптивная верстка / резиновая верстка.

Bootstrap 3.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на верстку 2 нед.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

WebMoney (WMZ, WMR).

Яндекс Деньги.

QIWI кошелек

Контакты: