Здравствуйте! Меня зовут Анна и я веб/графический дизайнер.

Я готова реализовать для вас дизайн сайта, который будет клиентоориентирован, продуман и направлен на продажу.

Основная специфика моей работы – это сформировать цель, структуру и задачи сайта, которую хочет достичь заказчик. Я разработаю дизайн сайта, который будет привлекать и запоминаться, благодаря этому будут активно производиться продажи.

При разработке проекта руководствуюсь современными тенденциями, позволяющими создать сайт максимально привлекательным и комфортным для использования.

Чем я могу вам помочь?

- лендинг

- одно/многостраничный сайт

- логотип

- сайт-визитка

- дизайн мобильных приложений

Выполняю работу качественно и четко придерживаюсь дедлайна.

Буду рада сотрудничеству!

Контакты:

Telegram: @uniiaaa

Email: [email protected]

Портфолио:

Behance: https://www.behance.net/6413df9a