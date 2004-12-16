Я готова реализовать для вас дизайн сайта, который будет клиентоориентирован, продуман и направлен на продажу.
Основная специфика моей работы – это сформировать цель, структуру и задачи сайта, которую хочет достичь заказчик. Я разработаю дизайн сайта, который будет привлекать и запоминаться, благодаря этому будут активно производиться продажи.
При разработке проекта руководствуюсь современными тенденциями, позволяющими создать сайт максимально привлекательным и комфортным для использования.
Чем я могу вам помочь?
- лендинг
- одно/многостраничный сайт
- логотип
- сайт-визитка
- дизайн мобильных приложений
Выполняю работу качественно и четко придерживаюсь дедлайна.
Буду рада сотрудничеству!
Контакты:
Telegram: @uniiaaa
Email: [email protected]
Портфолио:
Behance: https://www.behance.net/6413df9a
Портфолио
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