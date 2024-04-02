anma_web

Анастасия Маторина anma_web

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Разработка сайтов и интернет-магазинов на Webflow, WordPress, October CMS БЕЗ использования готовых тем и шаблонов

Опыт: более 2-х лет

Мой сайт: https://portfolio2-d115c7.webflow.io/

Портфолио

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Сайты «под ключ»
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