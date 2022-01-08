Фрилансер Андрей Мейкер

Здравствуйте, я занимаюсь созданием и продвижением сайтов.Предлагаю следующие услуги:1. Разработка и создание сайтов для бизнеса;2. Делаю магазины на платформе WooCommerce;3. Раскрутка и продвижение сайтов в сети интернет;4. Семантическое ядро. Анализ, сбор и группировка;5. Контекстная реклама. Настройка и ведение и анализ;6. И-мейл маркетинг. Сбор базы, рассылка писем и смс;7. Социальный маркетинг. Создание и раскрутка пабликов.И еще многое другое.Профессиональный подход, и не дорого!Обращайтесь, сработаемся.Мой сайт и контакты: http://anmeiker.com/freelancer-andrei-meiker