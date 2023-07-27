Любая работа качественно и быстро.
Здравствуйте! Меня зовут Анна и я готова стать вашим верным помощником с переводом текста.
-Являюсь носителем украинского и русского языков.
-Владею английским, польским и немецким языками на базовом уровне.
-Трепетно и ответственно отношусь к любой работе, за которую берусь.
Считаю себя грамотным и креативным человеком, на которого можно положиться. Готова работать с любыми видами переводов. Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Перевод с русского языка на польский34 просмотра