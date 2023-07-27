Любая работа качественно и быстро.

Здравствуйте! Меня зовут Анна и я готова стать вашим верным помощником с переводом текста.

-Являюсь носителем украинского и русского языков.

-Владею английским, польским и немецким языками на базовом уровне.

-Трепетно и ответственно отношусь к любой работе, за которую берусь.

Считаю себя грамотным и креативным человеком, на которого можно положиться. Готова работать с любыми видами переводов. Буду рада сотрудничеству.