Копирайтер, SMM-специалист
Здравствуйте! Меня зовут Анна, и я занимаюсь написанием качественных, интересных текстов для соцсетей продвижением аккаунтов в ВК, Instagram.
Что я могу:
SMM-продвижение:
- Анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон,
- Анализ целевой аудитории и составление ее "портрета",
- Оформление аккаунта (ВК, Instagram) в едином стиле,
- Аудит аккаунта и рекомендации по его изменению,
- Поиск блоггеров для ВП.
- Написание текстов для ВК, Instagram, Яндекс Дзен по вашему ТЗ,
- Составление контент-плана на неделю/месяц специально для вашего профиля и под вашу ЦА,
- Разработка рубрик для постов и сторис. Использование различных форматов контента - видео, опросы, лонгриды и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!