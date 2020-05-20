ann_cider

Анна ann_cider

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, SMM-специалист

Здравствуйте! Меня зовут Анна, и я занимаюсь написанием качественных, интересных текстов для соцсетей продвижением аккаунтов в ВК, Instagram.

Что я могу:

SMM-продвижение:

  • Анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон,
  • Анализ целевой аудитории и составление ее "портрета",
  • Оформление аккаунта (ВК, Instagram) в едином стиле,
  • Аудит аккаунта и рекомендации по его изменению,
  • Поиск блоггеров для ВП.
Копирайтинг:

  • Написание текстов для ВК, Instagram, Яндекс Дзен по вашему ТЗ,
  • Составление контент-плана на неделю/месяц специально для вашего профиля и под вашу ЦА,
  • Разработка рубрик для постов и сторис. Использование различных форматов контента - видео, опросы, лонгриды и т.д.
Я ответственно подхожу к работе и всегда соблюдаю дедлайны.