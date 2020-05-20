Копирайтер, SMM-специалист

Здравствуйте! Меня зовут Анна, и я занимаюсь написанием качественных, интересных текстов для соцсетей продвижением аккаунтов в ВК, Instagram.

Что я могу:

SMM-продвижение:

Анализ конкурентов, их сильных и слабых сторон,

Анализ целевой аудитории и составление ее "портрета",

Оформление аккаунта (ВК, Instagram) в едином стиле,

Аудит аккаунта и рекомендации по его изменению,

Поиск блоггеров для ВП.

Копирайтинг:

Написание текстов для ВК, Instagram, Яндекс Дзен по вашему ТЗ,

Составление контент-плана на неделю/месяц специально для вашего профиля и под вашу ЦА,

Разработка рубрик для постов и сторис. Использование различных форматов контента - видео, опросы, лонгриды и т.д.

Я ответственно подхожу к работе и всегда соблюдаю дедлайны.