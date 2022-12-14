Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Анна, я веб-дизайнер.
Создам сайт для бизнеса, онлайн-курса, магазина. Делаю дизайн, редизайн, верстку.
Напишу текст, составлю ТЗ.
Работаю в программах — Figma, Tilda.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Онлайн-школа шахмат2 просмотра
- Лендинг раздельный сбор мусора4 просмотра
- Дизайн коммерческого предложения4 просмотра
- Спил и обрезка деревьев2 просмотра
- Лендинг для онлайн-курса2 просмотра
- Концепт редизайн сайта Баленсиага37 просмотров
- Керамика ручной работы39 просмотров