ann_gal

Анна ann_gal

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Анна, я веб-дизайнер.

Создам сайт для бизнеса, онлайн-курса, магазина. Делаю дизайн, редизайн, верстку.

Напишу текст, составлю ТЗ.

Работаю в программах — Figma, Tilda.