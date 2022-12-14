Веб-дизайнер Привет! Меня зовут Анна, я веб-дизайнер. Создам сайт для бизнеса, онлайн-курса, магазина. Делаю дизайн, редизайн, верстку. Напишу текст, составлю ТЗ. Работаю в программах — Figma, Tilda.

Я против войны в Украине !