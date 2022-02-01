Опытный работник во многих сфреах.
Здравствуйте!
Меня зовут Анна, и я имею большой опыт в сфере составления контента, копирайтинга и рерайтинга.
За моей спиной огромное количество написанных оригинальных текстов для самых разнообразных сфер.
Сотрудничала с разными люксовыми брендами мебели, авто а так же известными игровыми разработчиками.
Всю свою работу выполняю очень быстро и качественно. За надобностью, могу прислать примеры своих работ.
Портфолио
- Brawl Stars94 просмотра
- Политика информационной безопасности57 просмотров
- Гибка металла56 просмотров
- Ремонт квартир52 просмотра
- Рерайт на историческую тематику57 просмотров
- Описание к товарам мебельного магазина54 просмотра
- Уникализация текста для строительного магазина57 просмотров
- Не уверенны в себе и воем мужчине?62 просмотра