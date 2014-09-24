Приветствую вас, господа! Опытный контентщик и аналитик к вашим услугам! :)
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1. КОПИРАЙТЕР
• Продающие тексты
• Коммерческие предложения
• Рекламные тексты для печатных материалов
• Нейминг компаний и доменных имен
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2. КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР
• Составлю семантическое ядро
• Разработаю структуру сайта
• Продумаю контент-стратегию
• Составлю темы статей
• Подготовлю контент или составлю ТЗ на его подготовку
• Поставлю контент на сайт
Работаю с CMS: Wordpres, Joomla!, MaxCMS, Shop-Script, Webasyst, 1C Bitrix, OpenCart. Быстро разбираюсь в незнакомых админках.
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3. НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Заполнение карточек товаров с поиском фото, описания, характеристик Для определения стоимости и сроков заполняю 2–3 тестовых товара бесплатно.
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4. ПРОВЕДУ АУДИТ САЙТА
• Поисковый
• Технический
• Юзабилити
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5. ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ
• Оформление страницы
• Составление контент-стратегии
• Наполнение контентом
• Ведение групп и страниц
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- КПИ, Приборостроительный факультет
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- Национальная Академия Управления
- Тренинг "Эффективные коммуникации"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- Английский язык (Intermediate)
- Знание графических программ: Adobe Photoshop, InkScape
- Базовые знания HTML, CSS, PHP
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Опыт работы более 5 лет. Обращайтесь, я всегда открыта к диалогу!
Skype: ann_yu1
e-mail: [email protected]
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ПОРТФОЛИО (пополняемое и обновляемое - обычно я оставляю в списке только последние работы, поэтому здесь представлены далеко не все сайты, которые сотрудничали со мной)
КОПИРАЙТИНГ
Интернет-технологии / Продвижение сайтов / Создание сайтов
http://thematic-catalog.ru/ полное наполнение (журнал о создании сайтов)
http://www.topseo-spb.ru/ полное наполнение сайта seo-компании
http://nevaseo.ru/ полное наполнение сайта seo-компании
http://www.prodvizenie-saita.ru/ наполнение сайта seo-компании
http://mytaskhelper.ru/ наполнение статьями (сервис онлайн-форм)
http://istra1.ru/ наполнение статьями
http://intermediaservice.ru/ наполнение статьями
Строительство / Ремонт / Дизайн помещений / Стройматериалы
http://vakyla.su/ полное наполнение сайта
http://billion72.ru/ наполнение сайта (производство модульных зданий)
http://www.steklo36.ru/ наполнение сайта (компания, производящая стекло)
http://www.kronogroup.ru/ статейное продвижение компании, производящей битумную черепицу
http://smetnov.com/ наполнение сайта
http://www.dom13.ru/ наполнение сайта
http://mircyber.ru наполнение сайта
http://birems.ru/ наполнение сайта
http://www.stroyservice.ru/ наполнение
http://www.italmc.ru/ наполнение раздела об итальянских фабриках эксклюзивной мебели
http://www.elfatrade.ru/ статейное продвижение (модульные гардербные)
http://www.archimetal.ru/ статейное продвижение (осветительное оборудование и малые архитектурные формы)
Техника / Аудио-видео / Гаджеты / Промтехника / Транспорт
http://hi-tech-nano.ru/ наполнение новостями IT-тематики
http://www.220help.ru/ статейное продвижение (инженерные системы для дома)
http://v-transport.ru/ статейное продвижение транспортного портала Весь транспорт
http://www.courieru.com/ наполнение раздела сайта мувинговой компании
http://ccomplect.ru статейное продвижение сайта горнодобывающего оборудования
http://klimat-vsem.ru/ статейное продвижение (климатическая техника)
http://www.adfgroup.ru/ статейное продвижение (заклепочная техника)
НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
http://www.220-volt.ru/ описания товаров (электроинструменты)
http://www.kegmarket.ru описания товаров (пиво в кегах)
http://tovary-iz-kitaja.com/ описания товаров, новости, обзоры (товары из Китая и Кореи)
http://www.js-torg.ru торговое оборудование, заполнение товарами, описания категорий