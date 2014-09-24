SEO-контент. Аудит. Продвижение. SMM.

Приветствую вас, господа! Опытный контентщик и аналитик к вашим услугам! :)

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1. КОПИРАЙТЕР

• Продающие тексты

• Коммерческие предложения

• Рекламные тексты для печатных материалов

• Нейминг компаний и доменных имен

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2. КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР

• Составлю семантическое ядро

• Разработаю структуру сайта

• Продумаю контент-стратегию

• Составлю темы статей

• Подготовлю контент или составлю ТЗ на его подготовку

• Поставлю контент на сайт

Работаю с CMS: Wordpres, Joomla!, MaxCMS, Shop-Script, Webasyst, 1C Bitrix, OpenCart. Быстро разбираюсь в незнакомых админках.

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3. НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Заполнение карточек товаров с поиском фото, описания, характеристик Для определения стоимости и сроков заполняю 2–3 тестовых товара бесплатно.

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4. ПРОВЕДУ АУДИТ САЙТА

• Поисковый

• Технический

• Юзабилити

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5. ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ

• Оформление страницы

• Составление контент-стратегии

• Наполнение контентом

• Ведение групп и страниц

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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- КПИ, Приборостроительный факультет

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- Национальная Академия Управления

- Тренинг "Эффективные коммуникации"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

- Английский язык (Intermediate)

- Знание графических программ: Adobe Photoshop, InkScape

- Базовые знания HTML, CSS, PHP

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Опыт работы более 5 лет. Обращайтесь, я всегда открыта к диалогу!

Skype: ann_yu1

e-mail: [email protected]

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ПОРТФОЛИО (пополняемое и обновляемое - обычно я оставляю в списке только последние работы, поэтому здесь представлены далеко не все сайты, которые сотрудничали со мной)

КОПИРАЙТИНГ

Интернет-технологии / Продвижение сайтов / Создание сайтов

http://thematic-catalog.ru/ полное наполнение (журнал о создании сайтов)

http://www.topseo-spb.ru/ полное наполнение сайта seo-компании

http://nevaseo.ru/ полное наполнение сайта seo-компании

http://www.prodvizenie-saita.ru/ наполнение сайта seo-компании

http://mytaskhelper.ru/ наполнение статьями (сервис онлайн-форм)

http://istra1.ru/ наполнение статьями

http://intermediaservice.ru/ наполнение статьями

Строительство / Ремонт / Дизайн помещений / Стройматериалы

http://vakyla.su/ полное наполнение сайта

http://billion72.ru/ наполнение сайта (производство модульных зданий)

http://www.steklo36.ru/ наполнение сайта (компания, производящая стекло)

http://www.kronogroup.ru/ статейное продвижение компании, производящей битумную черепицу

http://smetnov.com/ наполнение сайта

http://www.dom13.ru/ наполнение сайта

http://mircyber.ru наполнение сайта

http://birems.ru/ наполнение сайта

http://www.stroyservice.ru/ наполнение

http://www.italmc.ru/ наполнение раздела об итальянских фабриках эксклюзивной мебели

http://www.elfatrade.ru/ статейное продвижение (модульные гардербные)

http://www.archimetal.ru/ статейное продвижение (осветительное оборудование и малые архитектурные формы)

Техника / Аудио-видео / Гаджеты / Промтехника / Транспорт

http://hi-tech-nano.ru/ наполнение новостями IT-тематики

http://www.220help.ru/ статейное продвижение (инженерные системы для дома)

http://v-transport.ru/ статейное продвижение транспортного портала Весь транспорт

http://www.courieru.com/ наполнение раздела сайта мувинговой компании

http://ccomplect.ru статейное продвижение сайта горнодобывающего оборудования

http://klimat-vsem.ru/ статейное продвижение (климатическая техника)

http://www.adfgroup.ru/ статейное продвижение (заклепочная техника)

НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

http://www.220-volt.ru/ описания товаров (электроинструменты)

http://www.kegmarket.ru описания товаров (пиво в кегах)

http://tovary-iz-kitaja.com/ описания товаров, новости, обзоры (товары из Китая и Кореи)

http://www.js-torg.ru торговое оборудование, заполнение товарами, описания категорий