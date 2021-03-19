Качество / Внимательность / Соблюдение сроков
Привет!
Меня зовут Анна и я дизайнер из Санкт-Петербурга с опытом работы более 7 лет. Имею квалификацию об окончании вуза по специальности графический дизайн и реклама.
Преимущественно занимаюсь дизайном сайтов и лендингов. Хотите заказать у меня дизайн для вашего бизнеса? Ниже мои цены, сроки и условия работы.
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Мои услуги
Web-дизайн
- лендинг (одностраничные сайты)
- многостраничные сайты
- интернет-магазин
- адаптивы к макетам (мобильные и планшеты)
- интернет-баннер
- email-рассылки
- рекламные баннеры для таргета
- презентации и медиакиты
- дизайн полиграфической продукции
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Процесс работы над дизайном:
- Обсуждение ТЗ (задание в форме Word), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30-50% (возможна поэтапная оплата проекта - см. ниже);
- Работу над дизайном начинаю после внесения предоплаты.
- Высылаю превью работы, вносим правки. Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно.
- После окончательного согласования макета производится остаток оплаты и отправляется исходник.
1 этап. Предоплата за главную страницу. После утверждения главной — остаток оплаты за главную. Далее передаю исходники главной,
2 этап. Предоплата за внутренние страницы. Далее идет разработка дизайна. После согласования и утверждения внутренних страниц — оплата остатка и передача исходных файлов по ним.
3 этап. Если необходим адаптив страниц: предоплата за адаптив, далее разработка и согласование адаптивных версий, оплата остатка и передача исходных файлов.
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Условия работы:
- Предоставляю только один вариант дизайна (если заранее не оговорены другие условия).
- Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно.
- Работаю до утвержденного варианта. Если финальный результат по главной странице (или лендингу) не устроит настолько, что правками не исправить, — я верну аванс.
- Способ оплаты: Карта Mastercard, Яндекс Деньги. Если нет возможности воспользоваться этими вариантами оплаты - пишите. Найдем подходящее решение.
- Сайт «ПОД КЛЮЧ». Я не занимаюсь версткой и программированием сайтов. Мне делаю только дизайн. Но я могу посоветовать отличных ребят, которые занимаются версткой, программированием, а так же помогут с хостингом, доменом, сайтом на «1С Битрикс» и прочими премудростями в продвижении сайта. С ними лично работаю уже продолжительное время.
Цены и сроки
Лендинги
- До 6-ти блоков: 260$
- Каждый последующий блок: +20$
- Адаптив (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +100$
- Адаптив (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$
- Главная страница: от 200$
- Адаптив главной (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +100$
- Адаптив главной (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$
- Внутренние страницы: 50$ / за 1стр.
- При заказе 4-х и более внутренних страниц: 40$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +50$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +25$ / за 1стр.
(интернет-баннер, email-рассылки, рекламные баннеры для таргета, презентации и медиакиты, дизайн полиграфической продукции) - после ознакомления с ТЗ
Сроки выполнения:
- Лэндинг: 5-6 дней.
- Сайт (главная страница): 5-6 дней.
- Внутренние: 1-2 страницы/день.
- Адаптив: 1-4 дня все страницы
Контакты
- Почта: [email protected]
- Telegram: @rakhmatullina_anna
- Viber, WhatsApp: +7 (911) 711-93-35
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