Современный дизайн для вашего бизнеса

Качество / Внимательность / Соблюдение сроков

Привет!

Меня зовут Анна и я дизайнер из Санкт-Петербурга с опытом работы более 7 лет. Имею квалификацию об окончании вуза по специальности графический дизайн и реклама.

Преимущественно занимаюсь дизайном сайтов и лендингов. Хотите заказать у меня дизайн для вашего бизнеса? Ниже мои цены, сроки и условия работы.

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Мои услуги

Web-дизайн

лендинг (одностраничные сайты)

многостраничные сайты

интернет-магазин

адаптивы к макетам (мобильные и планшеты)

интернет-баннер

email-рассылки

рекламные баннеры для таргета

презентации и медиакиты

дизайн полиграфической продукции

Работаю в Figma, весь пакет Adobe.

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Процесс работы над дизайном:

Обсуждение ТЗ (задание в форме Word ) , сроков, стоимости, способа оплаты;

, сроков, стоимости, способа оплаты; Предоплата 30-50% (возможна поэтапная оплата проекта - см. ниже);

Работу над дизайном начинаю после внесения предоплаты.

Высылаю превью работы, вносим правки. Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно.

После окончательного согласования макета производится остаток оплаты и отправляется исходник.

1 этап. Предоплата за главную страницу. После утверждения главной — остаток оплаты за главную. Далее передаю исходники главной,

2 этап. Предоплата за внутренние страницы. Далее идет разработка дизайна. После согласования и утверждения внутренних страниц — оплата остатка и передача исходных файлов по ним.

3 этап. Если необходим адаптив страниц: предоплата за адаптив, далее разработка и согласование адаптивных версий, оплата остатка и передача исходных файлов.

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Условия работы:

Предоставляю только один вариант дизайна (если заранее не оговорены другие условия).

дизайна (если заранее не оговорены другие условия). Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно.

Работаю до утвержденного варианта. Если финальный результат по главной странице (или лендингу) не устроит настолько, что правками не исправить, — я верну аванс .

. Способ оплаты: Карта Mastercard, Яндекс Деньги. Если нет возможности воспользоваться этими вариантами оплаты - пишите. Найдем подходящее решение.

Карта Mastercard, Яндекс Деньги. Если нет возможности воспользоваться этими вариантами оплаты - пишите. Найдем подходящее решение. Сайт «ПОД КЛЮЧ». Я не занимаюсь версткой и программированием сайтов. Мне делаю только дизайн. Но я могу посоветовать отличных ребят, которые занимаются версткой, программированием, а так же помогут с хостингом, доменом, сайтом на «1С Битрикс» и прочими премудростями в продвижении сайта. С ними лично работаю уже продолжительное время.

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Цены и сроки

Лендинги

До 6-ти блоков: 260$

Каждый последующий блок: +20$

Адаптив (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px ): +100$

): +100$ Адаптив (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$

Главная страница: от 200$

Адаптив главной (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px ): +100$

): +100$ Адаптив главной (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$

Внутренние страницы: 50$ / за 1стр.

При заказе 4-х и более внутренних страниц: 40$ / за 1стр.

Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px ): +50$ / за 1стр.

): +50$ / за 1стр. Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +25$ / за 1стр.

после ознакомления с ТЗ

Сроки выполнения:

Лэндинг: 5-6 дней.

Сайт (главная страница): 5-6 дней.

Внутренние: 1-2 страницы/день.

Адаптив: 1-4 дня все страницы

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