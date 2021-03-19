anna6takova

Анна anna6takova

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современный дизайн для вашего бизнеса

Качество / Внимательность / Соблюдение сроков

Привет!

Меня зовут Анна и я дизайнер из Санкт-Петербурга с опытом работы более 7 лет. Имею квалификацию об окончании вуза по специальности графический дизайн и реклама.

Преимущественно занимаюсь дизайном сайтов и лендингов. Хотите заказать у меня дизайн для вашего бизнеса? Ниже мои цены, сроки и условия работы.

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Мои услуги

Web-дизайн

  • лендинг (одностраничные сайты)
  • многостраничные сайты
  • интернет-магазин
  • адаптивы к макетам (мобильные и планшеты)
Графический дизайн

  • интернет-баннер
  • email-рассылки
  • рекламные баннеры для таргета
  • презентации и медиакиты
  • дизайн полиграфической продукции
Работаю в Figma, весь пакет Adobe.

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Процесс работы над дизайном:

  • Обсуждение ТЗ (задание в форме Word), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 30-50% (возможна поэтапная оплата проекта - см. ниже);
  • Работу над дизайном начинаю после внесения предоплаты.
  • Высылаю превью работы, вносим правки. Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно.
  • После окончательного согласования макета производится остаток оплаты и отправляется исходник.
При желании заказчика можно разбить оплату на этапы (актуально для проектов по дизайну многостраничных сайтов):

1 этап. Предоплата за главную страницу. После утверждения главной — остаток оплаты за главную. Далее передаю исходники главной,

2 этап. Предоплата за внутренние страницы. Далее идет разработка дизайна. После согласования и утверждения внутренних страниц — оплата остатка и передача исходных файлов по ним.

3 этап. Если необходим адаптив страниц: предоплата за адаптив, далее разработка и согласование адаптивных версий, оплата остатка и передача исходных файлов.

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Условия работы:

  • Предоставляю только один вариант дизайна (если заранее не оговорены другие условия).
  • Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно.
  • Работаю до утвержденного варианта. Если финальный результат по главной странице (или лендингу) не устроит настолько, что правками не исправить, — я верну аванс.
  • Способ оплаты: Карта Mastercard, Яндекс Деньги. Если нет возможности воспользоваться этими вариантами оплаты - пишите. Найдем подходящее решение.
  • Сайт «ПОД КЛЮЧ». Я не занимаюсь версткой и программированием сайтов. Мне делаю только дизайн. Но я могу посоветовать отличных ребят, которые занимаются версткой, программированием, а так же помогут с хостингом, доменом, сайтом на «1С Битрикс» и прочими премудростями в продвижении сайта. С ними лично работаю уже продолжительное время.
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Цены и сроки

Лендинги

  • До 6-ти блоков: 260$
  • Каждый последующий блок: +20$
  • Адаптив (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +100$
  • Адаптив (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$
Сайты (многостраничные, интернет магазины)

  • Главная страница: от 200$
  • Адаптив главной (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +100$
  • Адаптив главной (2 диапазона экранов: 1000px, 320px): +50$
  • Внутренние страницы: 50$ / за 1стр.
  • При заказе 4-х и более внутренних страниц: 40$ / за 1стр.
  • Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +50$ / за 1стр.
  • Адаптив внутренней страницы (4 диапазона экранов: 1000px, 768px, 480px, 320 px): +25$ / за 1стр.
Графический дизайн

(интернет-баннер, email-рассылки, рекламные баннеры для таргета, презентации и медиакиты, дизайн полиграфической продукции) - после ознакомления с ТЗ

Сроки выполнения:

  • Лэндинг: 5-6 дней.
  • Сайт (главная страница): 5-6 дней.
  • Внутренние: 1-2 страницы/день.
  • Адаптив: 1-4 дня все страницы
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Контакты

  • Почта: [email protected]
  • Telegram: @rakhmatullina_anna
  • Viber, WhatsApp: +7 (911) 711-93-35
Дизайн сайтаFigma