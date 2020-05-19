anna_golov

Здравствуйте!
Могу помочь с:
1. Анализом Ваших конкурентов и Вашей аудитории для подбора индивидуального способа продвижения ВАШЕГО бренда.
2. Созданием digital-воронок конкретно под ВАШ продукт и ВАШИ цели.
3. Созданием дизайна+версткой.
4. Версткой готового дизайна.
5. Интеграцией личных кабинетов, почтовых рассылок, автоматизацией бизнес-процессов.
6. Настройкой способов оплаты и защитой от сливов и перепродаж.
7. Созданием пошагового плана для продвижения именно ВАШЕГО бренда.
8. Созданием и версткой email-рассылок для увеличения конверсии покупок, сбором базы пользователей и последующая сегментацией.
9. Настройкой воронок продаж.
10. Продюсированием инфопродуктов.
Большой опыт работы, в том числе с такими людьми, как Александра Митрошина (блогер-миллионник),
Еленой Ушаковой (фэшн-блогер, стилист), Ариной Витрянской (фотограф) и
другими. Портфолио прикрепляю.
mitroshina.org - верстка готового дизайна
Holyhype.pl - создание дизайна и верстка
http://darikokutaladze.ru/ - создание и верстка
https://mastersbrovi.ru/ - создание и верстка
Если Вы заинтересованы в работе с нами, будем ждать от Вас обратной связи!
Спасибо, что уделили нам время!