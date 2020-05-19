anna_golov

обращайтесь за созданием дизайна сайтов, версткой.

Здравствуйте!

Могу помочь с:

1. Анализом Ваших конкурентов и Вашей аудитории для подбора индивидуального способа продвижения ВАШЕГО бренда.

2. Созданием digital-воронок конкретно под ВАШ продукт и ВАШИ цели.

3. Созданием дизайна+версткой.

4. Версткой готового дизайна.

5. Интеграцией личных кабинетов, почтовых рассылок, автоматизацией бизнес-процессов.

6. Настройкой способов оплаты и защитой от сливов и перепродаж.

7. Созданием пошагового плана для продвижения именно ВАШЕГО бренда.

8. Созданием и версткой email-рассылок для увеличения конверсии покупок, сбором базы пользователей и последующая сегментацией.

9. Настройкой воронок продаж.

10. Продюсированием инфопродуктов.

Большой опыт работы, в том числе с такими людьми, как Александра Митрошина (блогер-миллионник),

Еленой Ушаковой (фэшн-блогер, стилист), Ариной Витрянской (фотограф) и

другими. Портфолио прикрепляю.

mitroshina.org - верстка готового дизайна

Holyhype.pl - создание дизайна и верстка

http://darikokutaladze.ru/ - создание и верстка

https://mastersbrovi.ru/ - создание и верстка

Если Вы заинтересованы в работе с нами, будем ждать от Вас обратной связи!

Спасибо, что уделили нам время!