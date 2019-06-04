anna_kru

Анна Крупченко anna_kru

 
34 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка дизайна интерьера. Визуализация. Проектная документация.

1. Разработка дизайна интерьера с полным комплектом проектной документации. 

2. Архитектурное проектирование ( эскизный проект, рабочий проект).

3. Создание визуализации интерьера, экстерьера, отдельных объектов (по ТЗ заказчика, по собственному дизайну).

E-mail: [email protected]

Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $100от 30 дней
#140
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100от 5 дней
#328
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#349
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
#426