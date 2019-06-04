Разработка дизайна интерьера. Визуализация. Проектная документация.
1. Разработка дизайна интерьера с полным комплектом проектной документации.
2. Архитектурное проектирование ( эскизный проект, рабочий проект).
3. Создание визуализации интерьера, экстерьера, отдельных объектов (по ТЗ заказчика, по собственному дизайну).
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Портфолио
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Архитектура зданий
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