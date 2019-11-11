Качественный и эффективный дизайн

Уважаемый заказчик!

Я работаю по следующим направлениям:

- дизайн сайтов,

- дизайн полиграфической продукции (от полиграфии "одного часа" до многостраничных каталогов и презентаций),

- дизайн наружной рекламы.

На веблансер захожу крайне редко. По всем вопросам Вы можете связаться со мной, написав на почту [email protected].

Обращаю Ваше внимание на то, что для максимально продуктивного и комфортного сотрудничества Вам необходимо чётко представлять то, что Вы хотите получить в результате. Грамотная постановка задачи – гарантия того, что в итоге Вы получите именно то, что хотели.

Тестовые задания (наброски, эскизы) я не выполняю, в конкурсах и тендерах не участвую. То же самое касается заказчиков, выбирающих несколько фрилансеров с целью "посмотреть кто лучше справится". Давайте не будем тратить Ваше и моё время.

Порядок работы (если сделка проходит НЕ через сервис веблансера): Вы предоставляете тз, мы договариваемся о сроках/оплате. В указанный срок я предоставляю результат. Далее допускаются 3 пакета правок. После утверждения макета Вы оплачиваете работу, затем получаете исходники.

Если в ходе работы Вы решили пересмотреть тз, либо Вам показалось недостаточно одной концепции и потребовались ещё варианты, пересматривается и оплата за работу над проектом.

Для постоянных клиентов предусмотрена система бонусов!