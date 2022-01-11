anna_rihtikova

Администрирование соцсетей, копирайтинг

Администратор инстаграм, копирайтинг, транскрибация, массовые рассылки.

Опытный пользователь и администратор инстаграм. Полное ведение бизнес аккаунтов: контент-план, написание текстов, составление т.з фотографу и видеографу, общение с заказчиками в комментариях и директ. Подбор блогеров для рекламы, контроль соблюдения сроков и договоренностей. Дублирование контента в Тiktok, Facebook, ОК, ВК, Youtube.

Если заказчик местный - создание фото и видеоконтента, обработка фото, несложный монтаж видео.

Владение Word, Excel, облачными сервисами, Sendpulse, Corel, Photoshop, Snapseed, Vivavideo, Mojo и многими другими. Знание законодательства в области защиты интеллектуальной собственности (фото/видеоконтент).

Есть опыт фудфото - самостоятельно приготовленных блюд для изданий, написание рецептов, т.ч. пошаговых.

Строгое следование срокам и маркетинговой политике компании. Безупречный русский язык, английский - Elementary.

Вод.удостоверение кат. В