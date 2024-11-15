Веб дизайнер Ссылка на мое портфолио Мои навыки веб-дизайнера: - Дизайн и верстка сайтов на Tilda (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины); - Работа с адаптивами сайта, создание мобильного разрешения; - Настройка sbs анимации, первичная настройка SEO, работа с аналитикой и кодом; - Потоки для блогов, личные кабинеты, конструктор рассылок;

- Подключение CRM, модификаций, платежных систем. Мои навыки UX-аналитики: - Анализ потребностей пользователей;

- Анализ конкурентов;

- Разработка сценариев пользовательского опыта;

- Визуализация опыта клиента с помощью Customer Journey Map;

- Проведение А/В-тестирований, юзабилити-исследований;

- Проведение количественных и качественных исследований, глубинных интервью; Мои навыки графического дизайнера: Разработка фирменного стиля; Дизайн презентаций, баннеров, pdf-материалов, рекламных креативов; Предпечатная подготовка;

Я против войны в Украине !