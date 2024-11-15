Мои навыки веб-дизайнера:
- Дизайн и верстка сайтов на Tilda (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины);
- Работа с адаптивами сайта, создание мобильного разрешения;
- Настройка sbs анимации, первичная настройка SEO, работа с аналитикой и кодом;
- Потоки для блогов, личные кабинеты, конструктор рассылок;
- Подключение CRM, модификаций, платежных систем.
Мои навыки UX-аналитики:
- Анализ потребностей пользователей;
- Анализ конкурентов;
- Разработка сценариев пользовательского опыта;
- Визуализация опыта клиента с помощью Customer Journey Map;
- Проведение А/В-тестирований, юзабилити-исследований;
- Проведение количественных и качественных исследований, глубинных интервью;
Мои навыки графического дизайнера:
Разработка фирменного стиля;
Дизайн презентаций, баннеров, pdf-материалов, рекламных креативов;
Предпечатная подготовка;
Портфолио
- Дизайн сайта для форума по кибербезопасности2 просмотра
- Дизайн сайта для школы инвесторов1 просмотр
- Лендинг для сервиса Яндекс.Мэтчнет просмотров
- Дизайн сайта для дизайн-бюро2 просмотра
- Дизайн презентацийнет просмотров
- Дизайн постов и креативов для соц. сетейнет просмотров
- Лендинг для запуска курса2 просмотра