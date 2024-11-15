anna_tilda

Анна anna_tilda

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Веб дизайнер

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Мои навыки веб-дизайнера:

- Дизайн и верстка сайтов на Tilda (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины);

- Работа с адаптивами сайта, создание мобильного разрешения;

- Настройка sbs анимации, первичная настройка SEO, работа с аналитикой и кодом;

- Потоки для блогов, личные кабинеты, конструктор рассылок;
- Подключение CRM, модификаций, платежных систем.

Мои навыки UX-аналитики:

- Анализ потребностей пользователей;
- Анализ конкурентов;
- Разработка сценариев пользовательского опыта;
- Визуализация опыта клиента с помощью Customer Journey Map;
- Проведение А/В-тестирований, юзабилити-исследований;
- Проведение количественных и качественных исследований, глубинных интервью;

Мои навыки графического дизайнера:

Разработка фирменного стиля;

Дизайн презентаций, баннеров, pdf-материалов, рекламных креативов;

Предпечатная подготовка;