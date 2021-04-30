anna_zinkova9

SMM менеджер. Копирайте

Окончила курсы "Инстаграм-маркетолог" (Tommy university) Опыт работы контент-менеджера страничек инстаграм по химчистке мягкой мебели, треков для ползания Г.Домана, мангалов, продаже домашних продуктов, мыло ручной работы.Навыки:Создания аккаунта в инстаграмАнализа целевой аудитории и конкурентовМассфоловингаСоздания контент-плана для постов и сторисСоздания визуального контентаНаписания продающих текстовРаботы с лидерами мнений.Регулярной публикации и написания постов, сторис