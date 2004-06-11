Робота з текстакми

Вітаю! Якщо шукаєш людину, яка швидко та якісно виконує свою роботу, тоді я залюбки із цим допоможу🤗

Трішки розкажу про себе) Мене звати Аня, мені 19 років, я студентка, тому для себе обрала роботу на фрілансі, щоб з легкістю поєднувати навчання та роботу.

Навчаюсь у Польщі на напрямку комп'ютерної графіки, тому маю певні навички для роботи з графікою, а також маю приклади своїх робіт. Через те, що проживаю за кордоном-іноземні мови мене оточують щодня, завдяки чому я знаю англійську, польську та українську. Протягом декількох років працювала з різними магазинами в Instagram, тому маю достатній досвід роботи у копірайтингу. Тому знаю, що таке зацікавити людини через текст та готова із цим допомагати іншим людям.Буду рада нашій майбутній співпраці!

Також, не варто забувати, що кожний ранок, який ми маємо- це титанічна робота наших захисників та захисниць, тому з кожної оплати 10% будуть відправлятися на благодійні фонди.

Буду рада співпраці!

Дякую Вам за увагу)