Копирайтер, редактор, контент-менеджер

Буду полезна в создании качественного контента (текстов разного формата, сторис, визуала). Помогу компаниям или экспертам презентовать свои услуги на сайте или в социальных сетях для эффективного smm-продвижения как бизнеса в целом, так и отдельных проектов. Комплексно веду аккаунты в Инстаграме и ВК. Бесплатно проведу аудит вашего аккаунта и дам консультацию по улучшению. Есть большой опыт работы в сфере науки и образования, поэтому заинтересована в создании контента для учебных заведений, в том числе онлайн формата.Также я редактирую и корректирую готовые тексты.Я родилась на Камчатке, люблю этот снежный красивый край вулканов, увлекаюсь горными лыжами и танцами. Ищу интересные предложения!