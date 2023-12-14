WEB Дизайнер
UI/UX,WEB дизайнер, верстальщик с опытом около 2х лет
С радостью помогу Вам воплотить в жизнь проекты и закрыть все поставленные цели
Обладаю скоростными навыками не теряя качества работы
Очень надеюсь на плодотворное и дружелюбное сотрудничество:)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Онлайн - школанет просмотров
- Яхт клубнет просмотров
- Donats1 просмотр
- AI TECH2 просмотра
- Мебельный магазиннет просмотров
- Macaronshopнет просмотров
- Dream Houseнет просмотров
- Monochrome.Сайт постельного бельянет просмотров
Дизайн сайтов
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