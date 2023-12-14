annamirova

Анна annamirova

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
WEB Дизайнер

UI/UX,WEB дизайнер, верстальщик с опытом около 2х лет
С радостью помогу Вам воплотить в жизнь проекты и закрыть все поставленные цели
Обладаю скоростными навыками не теряя качества работы
Очень надеюсь на плодотворное и дружелюбное сотрудничество:)

Портфолио

Дизайн сайтов
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$2/час
от $10от 2 дней
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