annaremov

Анна annaremov

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Полиграфическая верстка по вашему заказу

Учусь на архитектора, увлекаюсь полиграфическим дизайном

Баннеры, плакаты, визитки, листовки, брошюры, статичные презентации, лого и т.д. 

О стоимости - договоримся, пиши - давай обсудим детали. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы работа понравилась!

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