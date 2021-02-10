Полиграфическая верстка по вашему заказу

Учусь на архитектора, увлекаюсь полиграфическим дизайном

Баннеры, плакаты, визитки, листовки, брошюры, статичные презентации, лого и т.д.

О стоимости - договоримся, пиши - давай обсудим детали. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы работа понравилась!