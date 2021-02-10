Полиграфическая верстка по вашему заказу
Учусь на архитектора, увлекаюсь полиграфическим дизайном
Баннеры, плакаты, визитки, листовки, брошюры, статичные презентации, лого и т.д.
О стоимости - договоримся, пиши - давай обсудим детали. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы работа понравилась!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление постов инстаграм52 просмотра
- Изображения для постов в инстаграмм54 просмотра
- Статичная презентация48 просмотров
- Скидочная карта57 просмотров
- Сертификат45 просмотров
- Сертификат36 просмотров
- Баннер25 просмотров
- Афиша26 просмотров
- Афиша32 просмотра