annasavina5731

Веб-дизайнер

Привет

Я - Анна, создаю сайты и обожаю эту работу. Полностью погружаюсь в процесс работы и нишу, для которой делаю дизайн.

Мой профиль - сайты "под ключ". Делаю анализ компании, конкурентов и ЦА. Сама прописываю тексты, создаю дизайн и верстаю сайты.

Люблю дружить с клиентом, в процессе общения понимаю боли бизнесов и решаю их с помощью сайтов, а точнее разных их видов: лендингов, сайтов-визиток и интернет-магазинов.

Работаю по предоплате 30%, ежедневно, даже в выходные.

Делаю 2 варианта дизайна.

Вот примеры моих работ, которые я сделала за последнее время

1) Лендинг для IT-компании: https://www.figma.com/proto/A7ssaeQufaMC33Xq2lUIii/EnjoyPro?page-id=0%3A1&node-id=5%3A29&viewport=-1537%2C113%2C0.3780607283115387&scaling=min-zoom

2) Сайт-визитка для строительства бань http://добробанька.рф/

3) Интернет-магазин косметики ручной работы: https://www.figma.com/proto/P5tuLpdlyfiOL9voRsRvH2/Косметика?page-id=0:1&node-id=3:3&viewport=-578,2429,1.848930835723877&scaling=min-zoom

4) Редизайн интернет-магазина септиков: https://www.figma.com/proto/2rN51B9qap04p7WGKnQiFj/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8?page-id=0%3A1&node-id=2%3A15&viewport=453%2C105%2C0.2827211618423462&scaling=min-zoom

Связаться со мной: https://api.whatsapp.com/send?phone=79197149154