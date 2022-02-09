Привет!
Я графический дизайнер и иллюстратор, проживаю в Польше. Сделаю красивый и качественный дизайн для вашего проекта.
Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.
Чем могу помочь:
- переведу изображения, фотографии, логотипы в векторный формат с высоким разрешением изображения (300DPI)
- разработаю баннера, флаера, этикетки, иллюстрации, дизайн для социальных сетей
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/annasga
*Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку»
Портфолио
- Дизайн упаковки и этикетки45 просмотров
- Разработка дизайна этикетки для соевых свечей50 просмотров
- Иллюстрация в стиле Line art65 просмотров
- Иллюстрация в стиле Line art68 просмотров
- Иллюстрация39 просмотров
- Иллюстрация31 просмотр
- Иллюстрация34 просмотра
- Дизайн визитки38 просмотров