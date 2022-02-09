Привет!

Я графический дизайнер и иллюстратор, проживаю в Польше. Сделаю красивый и качественный дизайн для вашего проекта.

Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.

Чем могу помочь:

- переведу изображения, фотографии, логотипы в векторный формат с высоким разрешением изображения (300DPI)

- разработаю баннера, флаера, этикетки, иллюстрации, дизайн для социальных сетей

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/annasga

*Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку»