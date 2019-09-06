annastrizh50

Ищут программиста PHP developer - Middle, Senior. Задачи: Написание крупных сайтов, интернет - магазинов. РНР - написание сайта на платформу 1С Битрикс; БД - MySQL; Frameworks: Symfony, Laravel; Agile, ...
Базы данных3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Разработка на Laravel и других платформах, так же доработка Ваших заказов, Продвижение на яндекс Директ, Инстаграм и Ведение групп SoftF1.ru
Ищут программиста PHP developer - Middle, Senior. Задачи: Написание крупных сайтов, интернет - магазинов. РНР - написание сайта на платформу 1С Битрикс; БД - MySQL; Frameworks: Symfony, Laravel; Agile, ...
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