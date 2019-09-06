annastrizh50

Анна annastrizh50

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Сайты, программы, Системы, Приложения, CRM, Продвижение и доработка

Разработка на Laravel и других платформах, так же доработка Ваших заказов, Продвижение  на яндекс Директ, Инстаграм и Ведение групп SoftF1.ru

  • Веб-портал

    Ищут программиста PHP developer - Middle, Senior. Задачи: Написание крупных сайтов, интернет - магазинов. РНР - написание сайта на платформу 1С Битрикс; БД - MySQL; Frameworks: Symfony, Laravel; Agile, ...

    LaravelMySQLPHPSymfony
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Инстограмм

    Ищут Instagram таргетолога. Задача: Продвижение мужского блога в Инстаграм. Условия: 1. Опыт работы обязателен; 2. Умение отливать большие бюджеты.

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Портал

    Ищут Wordpress разработчика -фулстэк или WP разработчика + верстальщика. Задача: Написать портал по ТЗ - включает блог, магазин, афишу событий. Условия: 1. Обязательно глубокое понимания движка; ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад