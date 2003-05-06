Привет

Привет) Меня зовут Анна — 19 лет.

Я — человек интересующийся созданием сайтов.

Понимаю как находить сочетающиеся иконки, цвета,

как работать с компонентами и вариантами, фреймами, модульной сеткой,

знаю что нужно повторять стили и не размножать элементы без необходимости...

Документы

Документ, который нужно просмотреть перед началом работы со мной:

Условия работы, цены и сроки

Связь со мной

Telegram: https://t.me/AnnDedova01

Скидки и бонусы!

Всплывающие окна (popup) — бесплатно

Правки — бесплатно

Предоплата

Работаю по предоплате 50% или 80$(курс смотрю просто в гугле)

Верну обратно, если не сработаемся.

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить (а надо переделывать все с нуля абсолютно весь дизайн), то я верну вам всю предоплату. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Не верну

Если изменилось полностью ТЗ, а также после того, как я сделала дизайн главной страницы.