anncolnce

Анна Дедова anncolnce

 
20 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Привет

Привет) Меня зовут Анна — 19 лет.
Я — человек интересующийся созданием сайтов.

Понимаю как находить сочетающиеся иконки, цвета,

как работать с компонентами и вариантами, фреймами, модульной сеткой,

знаю что нужно повторять стили и не размножать элементы без необходимости...

Документы

Документ, который нужно просмотреть перед началом работы со мной:

Условия работы, цены и сроки

Связь со мной

Telegram: https://t.me/AnnDedova01

Скидки и бонусы!

Всплывающие окна (popup) — бесплатно 

Правки — бесплатно 

Предоплата  

Работаю по предоплате 50% или 80$(курс смотрю просто в гугле)

Верну обратно, если не сработаемся.  

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить (а надо переделывать все с нуля абсолютно весь дизайн), то я верну вам всю предоплату. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет. 

Не верну

Если изменилось полностью ТЗ, а также после того, как я сделала дизайн главной страницы.

Портфолио