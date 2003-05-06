Привет
Привет) Меня зовут Анна — 19 лет.
Я — человек интересующийся созданием сайтов.
Понимаю как находить сочетающиеся иконки, цвета,
как работать с компонентами и вариантами, фреймами, модульной сеткой,
знаю что нужно повторять стили и не размножать элементы без необходимости...
Документы
Документ, который нужно просмотреть перед началом работы со мной:
Связь со мной
Telegram: https://t.me/AnnDedova01
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Правки — бесплатно
Предоплата
Работаю по предоплате 50% или 80$(курс смотрю просто в гугле)
Верну обратно, если не сработаемся.
Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить (а надо переделывать все с нуля абсолютно весь дизайн), то я верну вам всю предоплату. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Не верну
Если изменилось полностью ТЗ, а также после того, как я сделала дизайн главной страницы.
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