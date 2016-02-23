annelauria

Анна Арсеньева annelauria

 
28 летШвейцария/Цюрих
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Обработка фотографий любой сложности

Знания ФШ отличный уровень, что не знаю - научусь. Готова выслать примеры.

  • Обработка фото любой сложности, предпочитаемые форматы RAW или хороший JPEG
  • Создание любых типов приглашений, флаеров, визитный карт, и тд.
  • Создание слайдшоу, простейшие обработки видео (обрезка, замедление, ускорение, переворот, наложение музыки и тд.)
  • Создание авторских фото на любую тему.
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$30/час
от $15от 10 часов
#2027