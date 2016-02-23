Обработка фотографий любой сложности
Знания ФШ отличный уровень, что не знаю - научусь. Готова выслать примеры.
- Обработка фото любой сложности, предпочитаемые форматы RAW или хороший JPEG
- Создание любых типов приглашений, флаеров, визитный карт, и тд.
- Создание слайдшоу, простейшие обработки видео (обрезка, замедление, ускорение, переворот, наложение музыки и тд.)
- Создание авторских фото на любую тему.
Портфолио
- Фэшн, девушка, ретушь542 просмотра
- Обработка любой сложности217 просмотров
Обработка фотографий
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$30/час
от $15от 10 часов
#2027