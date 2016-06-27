Переводчик, автор статей, копирайтер.

Ф.И.О.Кузнецова Анна Валерьевна

Возраст:22 года

Город:Запорожье

Семейное положение: замужем,детей нет

Телефон:063-362-20-26; 099-972-62-92

Эл. почта:[email protected]

Профессиональный опыт:6 месяцев (репетиторство)

Образование:полное высшее; 2009-2014 гг. – Запорожский Национальный Технический

Университет; Специализация – технический переводчик; Документ – диплом о полном

высшем образовании

Владение иностранными языками:английский – высокий уровень; немецкий – выше среднего.

Виды работ: перевод с\на английский язык, перевод с немецкого. Возможен также перевод с\на украинский. Пишу статьи, эссе на русском, украинском и английском языках. Занимаюсь рерайтом, копирайтом, редактированием текста.