Переводчик, автор статей, копирайтер.
Ф.И.О.Кузнецова Анна Валерьевна
Возраст:22 года
Город:Запорожье
Семейное положение: замужем,детей нет
Телефон:063-362-20-26; 099-972-62-92
Эл. почта:[email protected]
Профессиональный опыт:6 месяцев (репетиторство)
Образование:полное высшее; 2009-2014 гг. – Запорожский Национальный Технический
Университет; Специализация – технический переводчик; Документ – диплом о полном
высшем образовании
Владение иностранными языками:английский – высокий уровень; немецкий – выше среднего.
Виды работ: перевод с\на английский язык, перевод с немецкого. Возможен также перевод с\на украинский. Пишу статьи, эссе на русском, украинском и английском языках. Занимаюсь рерайтом, копирайтом, редактированием текста.
Переводы
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$1/час
от 1 дня
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