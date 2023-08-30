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Баннеры Процесс работы: Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты, заполнение заказчиком брифа

ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты, заполнение заказчиком брифа Внесение предоплаты 30% от суммы проекта

Работа над дизайном c утверждением каждой страницы отдельно и внесением промежуточных правок

Просмотр работы заказчиком и внесение финальных правок

Принятие работы заказчиком и оплата остатка

Передача готовых исходников к верстке Портфолио: https://www.behance.net/santoroanna

Я против войны в Украине !