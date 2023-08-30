WEB-дизайн
Дизайн:
- Интернет-магазины
- Landing page
- Корпоративные сайты
- Сайты-портфолио
- E-mail рассылки
- Баннеры
- Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты, заполнение заказчиком брифа
- Внесение предоплаты 30% от суммы проекта
- Работа над дизайном c утверждением каждой страницы отдельно и внесением промежуточных правок
- Просмотр работы заказчиком и внесение финальных правок
- Принятие работы заказчиком и оплата остатка
- Передача готовых исходников к верстке
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта туристического агентства52 просмотра
- Дизайн баннера для email-рассылки55 просмотров
- Дизайн лендинга для фотографа57 просмотров
- Редизайн интернет-магазина шин и дисков Шина-6744 просмотра