annperevyazka

Анна annperevyazka

 
27 летРоссия/Смоленск
3 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
WEB-дизайн

Дизайн:

  • Интернет-магазины
  • Landing page
  • Корпоративные сайты
  • Сайты-портфолио
  • E-mail рассылки
  • Баннеры
Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты, заполнение заказчиком брифа
  • Внесение предоплаты 30% от суммы проекта
  • Работа над дизайном c утверждением каждой страницы отдельно и внесением промежуточных правок
  • Просмотр работы заказчиком и внесение финальных правок
  • Принятие работы заказчиком и оплата остатка
  • Передача готовых исходников к верстке
Портфолио:    https://www.behance.net/santoroanna