UI/UX design

Привет!

Меня зовут Аня!

Я Ui/Ux- designer.

Мои навыки:

- UI / UX дизайн;

- Дизайн мобильного приложения;

- Дизайн / Редизайн и Целевая страница веб-сайта;

- Дизайн / Редизайн веб-приложения (Дизайн / редизайн дашборда);

- Вайрфреймы.

С помощью таких инструментов, как Figma, Adobe Illustrator и Photoshop, я создаю стиль, соответствующий потребностям и требованиям клиента.

Сейчас изучаю Smart Animation в Figma.

Также работаю UI/UX дизайнером в компании веб-разработчиков http://itech4web.com/.

Контакты:

Email - [email protected]

Instagram - Anna Storozhuk ‍ (@ann_strzhk_2212) • Instagram photos and videos

Инициативность и продуктивность - одни из главных моих преимуществ.

С удовольствием поработаю над Вашим проектом! Обращайтесь!