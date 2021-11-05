Анна Сторожук annstrzhk_2212annstrzhk_2212
23 годаУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX design
Привет!
Меня зовут Аня!
Я Ui/Ux- designer.
Мои навыки:
- UI / UX дизайн;
- Дизайн мобильного приложения;
- Дизайн / Редизайн и Целевая страница веб-сайта;
- Дизайн / Редизайн веб-приложения (Дизайн / редизайн дашборда);
- Вайрфреймы.
С помощью таких инструментов, как Figma, Adobe Illustrator и Photoshop, я создаю стиль, соответствующий потребностям и требованиям клиента.
Сейчас изучаю Smart Animation в Figma.
Также работаю UI/UX дизайнером в компании веб-разработчиков http://itech4web.com/.
Контакты:
Email - [email protected]
Instagram - Anna Storozhuk (@ann_strzhk_2212) • Instagram photos and videos
Инициативность и продуктивность - одни из главных моих преимуществ.
С удовольствием поработаю над Вашим проектом! Обращайтесь!
Портфолио
- A portfolio of Chinese sculpture83 просмотра
- Дизайн внутренних страниц сайта тур-агенства74 просмотра
- Интерфейс сайта косметики М-А-С91 просмотр
- Landing page интернет-магазина85 просмотров
- Интерфейс мобильного приложения рецептов64 просмотра