anntishchenko

Добрый день!
Я журналист. Каждый день пишу новостные тексты, а также веду рубрики на разные темы на радио.
Умею кратко и четко выражать свои мысли.
С удовольствием напишу для вас тексты любой сложности. И формата.
Также владею китайским языком, жила в поднебесной год. Перевожу статьи и тексты, деловые переписки с русского на китайский и обратно.
Прайс.
1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
На главную страницу. От 5 до 10 $.
Текст «О компании». От 5 до 10 $.
Тексты в разделы. От 3 до 8 $.
Продающие тексты. От 5 до 10 $.
Информационные тексты. От 3 до 5 $.
Пресс-релизы, обзоры. От 5 до 10 $.
Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 5 за одно описание.
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).
Коммерческое предложение. От 20 до 50 $.
Публикации в журналы. От 20 до 60 $.
Презентации. От 10 до 30 $.
Листовки. От 10 до 30 $.
Буклеты. От 10 до 30 $.
3. Рерайтинг. От 1$ до 3 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов)
Также я занимаюсь.
3. Дизайн полиграфии.
Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п. – от 5$ до 10$. Полный набор – 25$.
4. Китайский язык
Перевод с китайского на русский и обратно – 8$ за 1000 иероглифов, либо 1800 русских знаков с пробелами.
Урок китайского языка (60 минут) – 8$