anntishchenko

Анна anntishchenko

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Добрый день, с вами Анна Тыщенко.

Добрый день!

Я журналист. Каждый день пишу новостные тексты, а также веду рубрики на разные темы на радио.

Умею кратко и четко выражать свои мысли.

С удовольствием напишу для вас тексты любой сложности. И формата.

Также владею китайским языком, жила в поднебесной год. Перевожу статьи и тексты, деловые переписки с русского на китайский и обратно.

Прайс.

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов). 

На главную страницу. От 5 до 10 $. 

Текст «О компании». От 5 до 10 $. 

Тексты в разделы. От 3 до 8 $. 

Продающие тексты. От 5 до 10 $. 

Информационные тексты. От 3 до 5 $. 

Пресс-релизы, обзоры. От 5 до 10 $. 

Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 5 за одно описание. 

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4). 

Коммерческое предложение. От 20 до 50 $. 

Публикации в журналы. От 20 до 60 $. 

Презентации. От 10 до 30 $. 

Листовки. От 10 до 30 $. 

Буклеты. От 10 до 30 $. 

3. Рерайтинг. От 1$ до 3 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов) 

Также я занимаюсь. 

3. Дизайн полиграфии.  

Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п. – от 5$ до 10$. Полный набор – 25$. 

4. Китайский язык 

Перевод с китайского на русский и обратно – 8$ за 1000 иероглифов, либо 1800 русских знаков с пробелами. 

Урок китайского языка (60 минут) – 8$ 