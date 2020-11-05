anntishchenko

Добрый день, с вами Анна Тыщенко.

Добрый день!

Я журналист. Каждый день пишу новостные тексты, а также веду рубрики на разные темы на радио.

Умею кратко и четко выражать свои мысли.

С удовольствием напишу для вас тексты любой сложности. И формата.

Также владею китайским языком, жила в поднебесной год. Перевожу статьи и тексты, деловые переписки с русского на китайский и обратно.

Прайс.

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

На главную страницу. От 5 до 10 $.

Текст «О компании». От 5 до 10 $.

Тексты в разделы. От 3 до 8 $.

Продающие тексты. От 5 до 10 $.

Информационные тексты. От 3 до 5 $.

Пресс-релизы, обзоры. От 5 до 10 $.

Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 5 за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

Коммерческое предложение. От 20 до 50 $.

Публикации в журналы. От 20 до 60 $.

Презентации. От 10 до 30 $.

Листовки. От 10 до 30 $.

Буклеты. От 10 до 30 $.

3. Рерайтинг. От 1$ до 3 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов)

Также я занимаюсь.

3. Дизайн полиграфии.

Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п. – от 5$ до 10$. Полный набор – 25$.

4. Китайский язык

Перевод с китайского на русский и обратно – 8$ за 1000 иероглифов, либо 1800 русских знаков с пробелами.

Урок китайского языка (60 минут) – 8$